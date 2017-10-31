17:17 | Футбол — Сборная России

РФС ожидает аншлаг на матче Россия - Аргентина


Коммерческий директор РФС Владимир Карпович отметил, что организация ожидает аншлаг на товарищеском матче между сборными России и Аргентины, который станет первым на стадионе "Лужники" после реконструкции. Встреча состоится 11 ноября.

– На данный момент продано более 50 тысяч билетов, – цитирует ТАСС Карповича. – Мы ожидаем аншлаг. Всего в продажу поступило около 78 тысяч билетов.

Напомним, что стадион "Лужники" был закрыт на масштабную реконструкцию в 2013 году. После реконструкции арена стала двухъярусной.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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