13:16 | Футбол — Сборная России

РФС опубликовал видео о событиях вокруг матча Россия - Аргентина

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Российский футбольный союз на своем YouTube-канале опубликовал видео о товарищеском матче между сборными России и Аргентины (0:1). В этом ролике РФС показывает события, окружавшие встречу.

Напомним, Россия проведет следующий товарищеский матч со сборной Испании. Встреча состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

 

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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А 80 тыщ человек, идущие колонной по 3 человека по грязи и лужам 1,5 часа до метро, в ролике есть?

13:30