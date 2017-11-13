РФС опубликовал видео о событиях вокруг матча Россия - Аргентина

Российский футбольный союз на своем YouTube-канале опубликовал видео о товарищеском матче между сборными России и Аргентины (0:1). В этом ролике РФС показывает события, окружавшие встречу.
Напомним, Россия проведет следующий товарищеский матч со сборной Испании. Встреча состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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А 80 тыщ человек, идущие колонной по 3 человека по грязи и лужам 1,5 часа до метро, в ролике есть?
13:30