РФС опубликовал отчет о первой тренировке Месси и сборной Аргентины в Москве

РФС на своем канале в YouTube опубликовал видеоотчет о первой тренировке сборной Аргентины перед матчем с Россией в Москве. В занятии, которое прошло на втором поле "Открытие Арены" в Тушине, принял участие лидер южноамериканской команды Лионель Месси.

Отметим, что форвард "Барселоны" и его партнеры по национальной команде не стали общаться с российскими болельщиками после завершения занятия.

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сборная Аргентины опоздала на тренировку в Москве