РФС определился с соперником России на товарищеский матч 24 марта

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что соперник сборной России по товарищескому матчу в марте определен. Ранее сообщалось, что основным вариантом рассматривается Кот-д'Ивуар. Встреча состоится 24 марта на стадионе "Краснодар", а через четыре дня Россия сыграет с Бельгией на арене "Фишт" в Сочи.

- Второй соперник есть, и вы знаете кто, - цитирует ТАСС Мутко. - Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале.

Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие.