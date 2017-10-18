РФС объяснил причины падения сборной России в рейтинге ФИФА

РФС на своем канале в YouTube разместил видеоролик, в котором объяснил причины падения сборной России в рейтинге ФИФА. В октябрьской версии списка команд россияне оказались на рекордно низкой позиции в своей истории - 65-й.
Напомним, по итогам 2016 года российская команда впервые в своей истории выпала из топ-50 сборных в рейтинге ФИФА. В 2017 году команда опустилась ниже 60-й строчки. В настоящее время сборную в рейтинге ФИФА опережают такие страны как Буркина-Фасо (55), Гаити (56), Ямайка (59), Саудовская Аравия (63) и Кабо-Верде (64).
Расписание ближайших матчей сборной России
11 ноября. Россия - Аргентина
14 ноября. Россия - Испания
23 марта. Россия - Бразилия
Вся надежда на Инфантино. Из-за чего Россия снова упала в рейтинге ФИФА
баламошка
Это рука Вашингтона.
12:07