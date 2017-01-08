РФС начал переговоры с федерацией футбола Кот-д`Ивуара о проведении контрольного матча

Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет с РФС переговоры о проведении контрольного матча в Краснодаре в марте 2017 года. Ранее сообщалось, что сборная России 28 марта проведет товарищескую встречу со сборной Бельгии на стадионе Фишт" в Сочи.

– Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д`Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, – приводит ТАСС слова пресс-атташе ивуарийской федерации футбола Эрика Каку. – Однако дата встречи пока не определена.