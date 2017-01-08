10:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

РФС начал переговоры с федерацией футбола Кот-д`Ивуара о проведении контрольного матча

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Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет с РФС переговоры о проведении контрольного матча в Краснодаре в марте 2017 года. Ранее сообщалось, что сборная России 28 марта проведет товарищескую встречу со сборной Бельгии на стадионе Фишт" в Сочи.

– Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д`Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, – приводит ТАСС слова пресс-атташе ивуарийской федерации футбола Эрика Каку. – Однако дата встречи пока не определена.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3925964

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Неужели федерация К*д*И согласится на спарринг с ЭТОЙ недокомандой в ущерб своему рейтингу в ФИФА ????

11:55

foreverCSKAforever

Контрольный матч? Скоро еще контрольный Кубок конфедераций состоится. Результат в этих "контрольных" матчах и кубках не важен. Главное - это подготовка сборной к контрольному домашнему мундиалю.

11:45

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