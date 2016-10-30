РФС и УЕФА до конца ноября закроют вопрос о компенсации за товарищеские игры

Российский футбольный союз до конца ноября закроет с УЕФА вопрос о выплате компенсации за самостоятельную организацию товарищеских матчей при подготовке к чемпионату мира 2018 года. Сборная России должна была играть в одной из отборочных групп чемпионата мира, но вне зачета как хозяин будущего турнира. В июне в группы с пятью командами добавили сборные новых членов организации – Косово и Гибралтара. Вследствие этого РФС теперь приходится самому искать соперников и организовывать товарищеские матчи.

– Мы договорились (с УЕФА). Были большие переговоры, мы обсудили все вопросы. До конца месяца (ноября) все эти вопросы должны быть закрыты, – цитирует "Р-Спорт" главу РФС Виталия Мутко.