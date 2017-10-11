РФС и федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Вчера перед товарищеском матчем между сборными России и Ирана (1:1) в Казани состоялось подписание меморандума о сотрудничестве российского футбольного союза (РФС) и федерации футбола Ирана, сообщает пресс-служба РФС. Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор организации Александр Алаев​, а с иранской стороны – генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.

"Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений", - говорится в сообщении на сайте РФС.