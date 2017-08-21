РФПЛ - сборной России: "Где Денис Черышев?"

РФПЛ в своем официальном Твиттере поинтересовалась у аккаунта сборной России, почему из состава команды был исключен полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Сегодня был назван окончательный список из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе.
Национальной команды будет работать в Новогорске с 28 августа по 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).
DoodlyDoo
Кстати, что ж РФПЛ про Кокорина не спрашивает?
15:45
DoodlyDoo
занят он, лавки полирует,
15:44
Millwall82
ЗЗ+, тот же самый вопрос хотел написать. Как РФПЛ и Черышев связаны.
15:43
marksan
А это кто такой? У которого папа есть со связями и никакого таланта?
15:35
oleg.bob
Да нигде, как всегда! Футболист- призрак, фантом!
15:31
shpasic
в больничке, как обычно.
15:11
knyaz boltconskiy
Как где? На пенсии.
15:03
ЗЗ+
А РФПЛ то какое дело, если черышев не играет в РФПЛ??
15:01