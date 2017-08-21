РФПЛ - сборной России: "Где Денис Черышев?"

РФПЛ спросила у сборной России, почему в итоге не вызван Денис Черышев.

РФПЛ в своем официальном Твиттере поинтересовалась у аккаунта сборной России, почему из состава команды был исключен полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Сегодня был назван окончательный список из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе.

Национальной команды будет работать в Новогорске с 28 августа по 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

Состав сборной можно посмотреть здесь