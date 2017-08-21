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14:54 | Футбол — Сборная России

РФПЛ - сборной России: "Где Денис Черышев?"

РФПЛ спросила у сборной России, почему в итоге не вызван Денис Черышев.
РФПЛ спросила у сборной России, почему в итоге не вызван Денис Черышев.
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РФПЛ в своем официальном Твиттере поинтересовалась у аккаунта сборной России, почему из состава команды был исключен полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Сегодня был назван окончательный список из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе.

Национальной команды будет работать в Новогорске с 28 августа по 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

Состав сборной можно посмотреть здесь

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (8)
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DoodlyDoo

Кстати, что ж РФПЛ про Кокорина не спрашивает?

15:45

DoodlyDoo

занят он, лавки полирует,

15:44

Millwall82

ЗЗ+, тот же самый вопрос хотел написать. Как РФПЛ и Черышев связаны.

15:43

marksan

А это кто такой? У которого папа есть со связями и никакого таланта?

15:35

oleg.bob

Да нигде, как всегда! Футболист- призрак, фантом!

15:31

shpasic

в больничке, как обычно.

15:11

knyaz boltconskiy

Как где? На пенсии.

15:03

ЗЗ+

А РФПЛ то какое дело, если черышев не играет в РФПЛ??

15:01