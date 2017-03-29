Рейтинг у сборной России – выше, чем у "Давай поженимся" и "Вечернего Урганта"

Матч сборной России по футболу с командой Кот-д`Ивуара попал в топ-100 лучших эфиров отечественного ТВ по итогам прошлой недели.

Матч сборной России занял 36-ю позицию со следующими показателями: доля 10,8%, рейтинг – 3,8%.

Это позволило трансляции опередить несколько топ-программ Первого канала: в частности, "Вечерний Ургант" (54-я позиция) и "Давай поженимся" (71-я позиция). Кроме того, на 7 позиций матч национальной команды обошел программу "Поединок с Владимиром Соловьевым", которая выходит на телеканале "Россия 1".

Отметим и тот факт, что интерес к сборной, судя по телесмотрению, неуклонно растет. Это показывает динамика доли и рейтингов.

Так, у ноябрьского матча с Катаром (10 ноября, эфир Первого) доля составила 8,4%, рейтинг 3,0%, у матча с Румынией (15 ноября, эфир Первого) – доля 9,6, рейтинг 3,4%.

Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные – по диапазону "Россия, аудитория 18+".