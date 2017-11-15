Рейтинг сборной - выше сериала "Троцкий" и шоу Малахова

Показатели ТВ-смотрения товарищеского матча сборной России против Аргентины (0:1) оказались очень высокими. По данным компании Mediascope (экс-TNS), трансляция игры заняла 11-е место в топ-100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 18 лет.

Показатели матча Россия – Аргентина следующие: доля 18,8%, рейтинг 5,6%. Впереди, в топ-10, следующие программы: "Время", "Лучше всех!", фильм "Любовь и голуби", "Пусть говорят", "Голос", "Новые русские сенсации", "Местное время", "Вести", "На самом деле" и "Битва экстрасенсов".

Трансляция футбола на Первом опередила такие хиты ТВ-рынка, как сериал "Троцкий", шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", "Итоги недели с Ирадой Зейналовой", "Центральное телевидение" и "Человек и закон".

В топ-10 эфиров Первого прошлой недели матч Россия – Аргентина занял шестое место.