Рейтинг матча сборных России и Бельгии выше, чем у "Поля чудес" и "Вечернего Урганта"

Контрольный матч сборной России с Бельгией (3:3) попал в топ-100 лучших эфиров отечественного ТВ по итогам прошлой недели. Эта встреча, которую показывал Первый канал, заняла 32 позицию со следующими показателями: 12,0%, рейтинг – 4,3% (данные измерения – Москва, аудитория – 18+).

Такие показатели позволили трансляции матча опередить несколько топ-программ российского ТВ, в частности, "Поле чудес" (36-я позиция) "Человек и закон" (40-е место), "Что? Где? Когда?" (42-е место), "Вечерний Ургант" (47-е место).

Кроме того, на 18 позиций матч национальной команды обошел популярное ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая выходит на телеканале "Россия 1".

Отметим и тот факт, что интерес к сборной, судя по телесмотрению, неуклонно растет. Это показывает динамика доли и рейтингов.

Так, у ноябрьского матча с Катаром (10 ноября, эфир Первого) доля составила 8,4%, рейтинг 3,0%, у матча с Румынией (15 ноября, эфир Первого) – доля 9,6, рейтинг 3,4%, а у встречи с Кот-д`Ивуаром 924 марта, Первый) доля составила 10,8%, а рейтинг – 3,8%. Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные – по диапазону "Россия, аудитория 18+".