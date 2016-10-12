Рейтинг ФИФА: сборная России упала на самое дно

Октябрь 2016 года отметится в истории российского футбола печальным событием – катастрофическим падением нашей сборной в рейтинге ФИФА. Международная федерация футбола обнародует его 20 октября. Однако уже сейчас можно дать прогноз: впервые в истории Россия не окажется в числе первых 50 команд и расположится где-то в середине шестого десятка!

До этого худшим показателем считался результат 1998 года, когда наша национальная команда была 40-й в мире. В сентябре 2016-го мы шли 38-ми. И вот – резкое падение. Выше нас помимо грандов Албания и Узбекистан, ДР Конго и Румыния, Иран и Египет.

Понятно, что сейчас рейтинг ФИФА не имеет прикладного значения. Но, во-первых, не стоит забывать о престиже. Во-вторых, придет время, и о рейтинге снова заговорят всерьез: когда начнут согласовывать процедуру жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. (Александр БОБРОВ)