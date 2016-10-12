Рейтинг ФИФА: сборная России упала на самое дно

Октябрь 2016 года отметится в истории российского футбола печальным событием – катастрофическим падением нашей сборной в рейтинге ФИФА. Международная федерация футбола обнародует его 20 октября. Однако уже сейчас можно дать прогноз: впервые в истории Россия не окажется в числе первых 50 команд и расположится где-то в середине шестого десятка!
До этого худшим показателем считался результат 1998 года, когда наша национальная команда была 40-й в мире. В сентябре 2016-го мы шли 38-ми. И вот – резкое падение. Выше нас помимо грандов Албания и Узбекистан, ДР Конго и Румыния, Иран и Египет.
Понятно, что сейчас рейтинг ФИФА не имеет прикладного значения. Но, во-первых, не стоит забывать о престиже. Во-вторых, придет время, и о рейтинге снова заговорят всерьез: когда начнут согласовывать процедуру жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. (Александр БОБРОВ)
Доктор-Ч
зенит-супер-чемпион надеюсь, что мы еще выше гондураса. ===================================================== Гондурасы руководят РФПЛ
13:47
Jearom
так это реальный рейтинг потому что.
13:46
Весёлый©
Памятник Мутко должен стоять на мосты им. Кадырова, со взором, обращенным на Мордор-Арену. В руках он должен держать памятную доску Маннергейму.
13:45
П_о_в_а_р
Фсио прапала!
13:45
Супершвайни
Давайте все петь дружно: Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!
13:43
Супершвайни
СПАСИБО нашему либерально-экономическому блоку г-на Мадведеву !!! СПАСИБО ЗА ВСЁ !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!
13:39
traveller09
Kupservas Я же говорил, МУДКО надо поставить памятник! 13:36 -----Так поставили уже в Питере...на островке...
13:39
spetrov
Джин Игнатов, правда, эти игроки, собственно, выход на ЧЕ сами же и завоевали под руководством тренера в практически безвыходной ситуации, но к чему эти частности. Слуцкий, более того, еще и новому тренеру оставил ужасный задел, сборная все падает и падает.
13:38
Супершвайни
Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!
13:38
traveller09
Всё не просто RoyalHunter прежде чем кричать "караул" и вешать всех собак, в частности, на нового тренера сборной, неплохо бы немного матчасть подучить. За товарищеские игры рейтинговых очков дают существенно меньше, чем за отборочные к ЧМ или ЧЕ. Поэтому наше падение в рейтинге можно будет остановить, только постоянно выигрывая. Кстати у медали есть и оборотная сторона: чем меньше мы наберем сейчас рейтинговых очков, которые нас пока особо и не интересуют, тем меньше с нас вычтут их потом, когда они реально понадобятся. В общем, не за рейтингом нам следить надо, а команду делать добротную. Тогда и рейтинг приложится 13:23 Вот, хоть одно здравое рассуждение. А всем нытикам предлагаю вспомнить какое место занимала Бразилия (!!!!!!!!) перед домашним чемпионатом мира, где на уровне первой тридцатки 13:31 -----Вы сборную г.... сравнили со сборной Бразилии?! Да и занимать место в тридцатке и место в конце первой сотни -это огромная разница, поверьте.
13:37
Kupservas
Я же говорил, МУДКО надо поставить памятник!
13:36
blue-white!
Думаю к домашнему ЧМ мы будем за пределами первой сотни! Это и есть нынешний уровень нашего футбола, Слава Мутко и Прядкину, верной дорогой идём товарищи!
13:36
Супершвайни
Да Здравствует наш либерально экономический блок и г-г Мутко !!! Наш Утко самый лучший Мутко во вселенной !!! Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!Ура Мутко, ура Мутко, ура Мутко !!!
13:35
traveller09
RoyalHunter прежде чем кричать "караул" и вешать всех собак, в частности, на нового тренера сборной, неплохо бы немного матчасть подучить. За товарищеские игры рейтинговых очков дают существенно меньше, чем за отборочные к ЧМ или ЧЕ. Поэтому наше падение в рейтинге можно будет остановить, только постоянно выигрывая. Кстати у медали есть и оборотная сторона: чем меньше мы наберем сейчас рейтинговых очков, которые нас пока особо и не интересуют, тем меньше с нас вычтут их потом, когда они реально понадобятся. В общем, не за рейтингом нам следить надо, а команду делать добротную. Тогда и рейтинг приложится 13:22 --------Странная у Вас логика, Уважаемый. А на ЧЕ-2016 кто мешал набирать очки для рейтинга? Или группа у нас была космическая? А ха, там же выступала сборная г....Да и не в рейтинге дело. Провал во всех направлениях. И аплодирующий сам себе Мутко (как отметили ниже) как фото нынешней эпохи.
13:32
radish
Пока Мудко будет руководить нашим футболом и остальным спортом, все будет хуже и хуже. Был вариант выкарабкаться из этой ямы, если Газзаев стал бы президентом РФС. Но те выборы (как и все остальные выборы в нашей стране) были безупречно "честными". Поэтому до окончания ЧМ-2018 (пока есть что пилить) будет Мудко руководить, а спорт наш будет идти ко дну. А потом (когда пилить ничего не останется) он может и уйдет на "заслуженный" отдых под овации. Интересный факт: по независимым рейтингам за Газзаева были 80% респондентов и только 20% за Мудко. А на выборах в РФС получилась обратная картина. Но зато это были "честные и прозрачные" выборы.
13:31
Всё не просто
RoyalHunter прежде чем кричать "караул" и вешать всех собак, в частности, на нового тренера сборной, неплохо бы немного матчасть подучить. За товарищеские игры рейтинговых очков дают существенно меньше, чем за отборочные к ЧМ или ЧЕ. Поэтому наше падение в рейтинге можно будет остановить, только постоянно выигрывая. Кстати у медали есть и оборотная сторона: чем меньше мы наберем сейчас рейтинговых очков, которые нас пока особо и не интересуют, тем меньше с нас вычтут их потом, когда они реально понадобятся. В общем, не за рейтингом нам следить надо, а команду делать добротную. Тогда и рейтинг приложится 13:23 Вот, хоть одно здравое рассуждение. А всем нытикам предлагаю вспомнить какое место занимала Бразилия (!!!!!!!!) перед домашним чемпионатом мира, где на уровне первой тридцатки
13:31
Джин Игнатов
Слуцкий виноват в том что просрал ЧЕ набирая игроков стариков , которые до этого проигрывали все !
13:29
grey174
Все логично! Почивать на старых лаврах не получается. Чтобы создать что-то новое, надо разрушить старое... Вот и разрушаем систему, которую не можем выправить... Потом построим стадионы, затем клубы, а после и сборную... Дожить только бы до этого времени!
13:28
СерГей ЗвеРев (красно-белый)
футбол слуцкого периода
13:23
spetrov
Опять Гинер и Слуцкий во всем виноваты!
13:23
RoyalHunter
прежде чем кричать "караул" и вешать всех собак, в частности, на нового тренера сборной, неплохо бы немного матчасть подучить. За товарищеские игры рейтинговых очков дают существенно меньше, чем за отборочные к ЧМ или ЧЕ. Поэтому наше падение в рейтинге можно будет остановить, только постоянно выигрывая. Кстати у медали есть и оборотная сторона: чем меньше мы наберем сейчас рейтинговых очков, которые нас пока особо и не интересуют, тем меньше с нас вычтут их потом, когда они реально понадобятся. В общем, не за рейтингом нам следить надо, а команду делать добротную. Тогда и рейтинг приложится
13:22
pussykitty
Сразу виден тренерский гений Черчесова, воспитанный на "моральных" чемпионствах спартака: за побороилсь пятерка, за результат двойка. Это гениально. Предлагаю также Черчесову зарплату платить: за результат рубль, а за поборолись большое моральное удовлетворение в виде огромного человеческого спасибо от простого зрителя
13:21
СашаРичагин
И фото с аплодирующим самому себе Мутко. Символично. Но то ли ещё будет! В некоторых рейтингах (неспортивных) Россия уступает не только Ирану и Узбекистану, Конго и Албании. Например, в рейтинге дорог Россия 123-я. Будет на этом же месте и в футболе. Благо, Мутко никуда уходить не собирается. Слава Мутко! Слава!! Слава!!! Слава!!!!
13:20
traveller09
Cheremis57 Вот реальная оценка работы Мутко в российском спорте вообще, в частности- в футболе! После ЧМ18 сборная России по футболу забудет дорогу на крупные турниры!! Придётся натурализовать 11 бразильцев, чтобы играть там!!! 13:13 -------Да тут не только Мутко постарался. А вообще все, кто оказался у кормушки. И процесс пошёл тогда, когда стали вытеснять таких, как Смирнов, да и всю советскую команду чиновников. А пришла эта молодая поросль топ-менеджеров, которая в конце концов всё и развалила. Далеко ходить не нужно. Пример Прохорова в биатлоне ярчайший пример.
13:20
Очень плохой мальчик
50-е место самое то для нас.В чем проблема?
13:20
pussykitty
Не все так плохо. Если упадем до уровня Панамы легче будет офшорчики класть
13:20
ЮКИ
а сколько всего стран в фифа?есть куда падать?
13:19
ЮКИ
как быть с заветом фурсы о чемпионстве в 18-м годе?!
13:18
spartak-msk
Это наше рейальное место на текущий момент и результат лимита
13:16
traveller09
coxo C cамого начала было понятно,что назначение Черчесова-ошибка.Если он останется,то Россия на чм не выйдет из группы,проиграв все матчи и не забив ничего.Правда,чм в России,судя по всему,вряд ли состоится.Процесс уже пошел,и с такими как Мутко и Ко его не остановить.Впрочем,и Мутко здесь уже фигура второго плана,а то и третьего,если вообще какого-либо. 13:10 ----------Да им нужен был не тренер, а МЕДИЙНОЕ ЛИЦО. Вот они они и получили того, кто нужен. Только вот теперь после ЧМ-2018 будет крайне сложно вообще на какой-либо турнир пробиться. В ведь в отборочных группах будут из последней корзины сеять. Вот посмеивались над тем, что сборная в СССР считалась чемпионом по товарищеским матчам. Мне сейчас хотелось бы посмотреть на этих шутников.
13:15