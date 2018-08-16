Как менялось положение сборной России в рейтинге ФИФА

В 1996 году, перед чемпионатом Европы, сборная России достигла наивысшей позиции в рейтинге ФИФА, взобравшись на третью строчку. Перед ЧМ-2018 наша сборная опустилась на самую низкую отметку для себя, оказавшись на 70-м месте. Нынешний взлет – наиболее значительный в истории команды. Также серьезного прогресса в рейтинге сборная России добилась в 2010 году. (Алексей МОРОЗ)
Как менялось место сборной России в рейтинге ФИФА
|
|
Лучшее
|
Худшее
|
Конец года
|
Максимальное изменение*
|
1993
|
7
|
14
|
14
|
-3 (октябрь)
|
1994
|
12
|
20
|
13
|
-8 (май)
|
1995
|
5
|
17
|
5
|
+12 (октябрь)
|
1996
|
3
|
9
|
7
|
-6 (июль)
|
1997
|
5
|
16
|
12
|
-11 (сентябрь)
|
1998
|
16
|
40
|
40
|
-12 (июль)
|
1999
|
18
|
33
|
18
|
+9 (январь)
|
2000
|
18
|
25
|
21
|
+3 (ноябрь)
|
2001
|
18
|
24
|
21
|
-4 (сентябрь)
|
2002
|
21
|
30
|
23
|
+6 (сентябрь)
|
2003
|
21
|
38
|
24
|
+10 (сентябрь)
|
2004
|
24
|
33
|
32
|
– 7 (октябрь)
|
2005
|
27
|
34
|
34
|
-4 (ноябрь)
|
2006
|
22
|
39
|
22
|
+10 (ноябрь)
|
2007
|
16
|
27
|
23
|
+10 (октябрь)
|
2008
|
8
|
25
|
9
|
+13 (июль)
|
2009
|
6
|
13
|
12
|
-6 (октябрь)
|
2010
|
10
|
25
|
13
|
+15 (октябрь)
|
2011
|
12
|
18
|
12
|
– 5 (апрель)
|
2012
|
9
|
13
|
9
|
+3 (ноябрь)
|
2013
|
9
|
22
|
22
|
-6 (июль)
|
2014
|
18
|
31
|
31
|
-7 (октябрь)
|
2015
|
23
|
33
|
24
|
+6 (октябрь)
|
2016
|
23
|
56
|
56
|
-15 (октябрь)
|
2017
|
56
|
65
|
64
|
-5 (февраль)
|
2018
|
70
|
49
|
?
|
+21 (август)
* Изменение места в сравнении с предыдущим месяцем ("+" улучшение, "-" ухудшение)