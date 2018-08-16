19:45 | Футбол — Сборная России

Как менялось положение сборной России в рейтинге ФИФА

Как менялось место сборной России в рейтинге ФИФА. Фото "СЭ"
Как менялось место сборной России в рейтинге ФИФА. Фото "СЭ"

В 1996 году, перед чемпионатом Европы, сборная России достигла наивысшей позиции в рейтинге ФИФА, взобравшись на третью строчку. Перед ЧМ-2018 наша сборная опустилась на самую низкую отметку для себя, оказавшись на 70-м месте. Нынешний взлет – наиболее значительный в истории команды. Также серьезного прогресса в рейтинге сборная России добилась в 2010 году. (Алексей МОРОЗ)

Как менялось место сборной России в рейтинге ФИФА

 

Лучшее

Худшее

Конец года

Максимальное изменение*

1993

7

14

14

-3 (октябрь)

1994

12

20

13

-8 (май)

1995

5

17

5

+12 (октябрь)

1996

3

9

7

-6 (июль)

1997

5

16

12

-11 (сентябрь)

1998

16

40

40

-12 (июль)

1999

18

33

18

+9 (январь)

2000

18

25

21

+3 (ноябрь)

2001

18

24

21

-4 (сентябрь)

2002

21

30

23

+6 (сентябрь)

2003

21

38

24

+10 (сентябрь)

2004

24

33

32

– 7 (октябрь)

2005

27

34

34

-4 (ноябрь)

2006

22

39

22

+10 (ноябрь)

2007

16

27

23

+10 (октябрь)

2008

8

25

9

+13 (июль)

2009

6

13

12

-6 (октябрь)

2010

10

25

13

+15 (октябрь)

2011

12

18

12

– 5 (апрель)

2012

9

13

9

+3 (ноябрь)

2013

9

22

22

-6 (июль)

2014

18

31

31

-7 (октябрь)

2015

23

33

24

+6 (октябрь)

2016

23

56

56

-15 (октябрь)

2017

56

65

64

-5 (февраль)

2018

70

49

?

+21 (август)

* Изменение места в сравнении с предыдущим месяцем ("+" улучшение, "-" ухудшение)

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