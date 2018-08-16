Как менялось положение сборной России в рейтинге ФИФА

В 1996 году, перед чемпионатом Европы, сборная России достигла наивысшей позиции в рейтинге ФИФА, взобравшись на третью строчку. Перед ЧМ-2018 наша сборная опустилась на самую низкую отметку для себя, оказавшись на 70-м месте. Нынешний взлет – наиболее значительный в истории команды. Также серьезного прогресса в рейтинге сборная России добилась в 2010 году. (Алексей МОРОЗ)

Как менялось место сборной России в рейтинге ФИФА

Лучшее Худшее Конец года Максимальное изменение* 1993 7 14 14 -3 (октябрь) 1994 12 20 13 -8 (май) 1995 5 17 5 +12 (октябрь) 1996 3 9 7 -6 (июль) 1997 5 16 12 -11 (сентябрь) 1998 16 40 40 -12 (июль) 1999 18 33 18 +9 (январь) 2000 18 25 21 +3 (ноябрь) 2001 18 24 21 -4 (сентябрь) 2002 21 30 23 +6 (сентябрь) 2003 21 38 24 +10 (сентябрь) 2004 24 33 32 – 7 (октябрь) 2005 27 34 34 -4 (ноябрь) 2006 22 39 22 +10 (ноябрь) 2007 16 27 23 +10 (октябрь) 2008 8 25 9 +13 (июль) 2009 6 13 12 -6 (октябрь) 2010 10 25 13 +15 (октябрь) 2011 12 18 12 – 5 (апрель) 2012 9 13 9 +3 (ноябрь) 2013 9 22 22 -6 (июль) 2014 18 31 31 -7 (октябрь) 2015 23 33 24 +6 (октябрь) 2016 23 56 56 -15 (октябрь) 2017 56 65 64 -5 (февраль) 2018 70 49 ? +21 (август)

* Изменение места в сравнении с предыдущим месяцем ("+" улучшение, "-" ухудшение)