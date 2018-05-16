Ревва и Галустян показали, как чеканят мяч. Видео

Актер Александр Ревва в своем Инстаграме опубликовал видео, как ногой набивает мяч, в поддержку сборной России перед чемпионатом мира-2018. Также он призвал остальных выкладывать аналогичные записи на своих страницах в социальной сети.
"Принимаю эстафету от моего друга Михаила Галустяна по чеканке мяча! Давайте покажем ребятам из сборной, как мы за них болеем и поддерживаем! Предлагаю всем подключиться! Чеканим мяч, снимаем на видео и болеем за наших!" - написал Ревва в Инстаграме.
Принимаю эстафету от моего друга @m_galustyan по чеканке мяча! ⚽🚶 Давайте покажем ребятам из сборной, как мы за них болеем и поддерживаем! Предлагаю всем подключиться! Чеканим мяч, снимаем на видео и болеем за наших!👟⚽ #ЧеканьЗаНаших #болетьзасборнуюэтоОК #ОКфутболчеллендж #вместемыкоманда и я передаю эстафету @plushenkoofficial, @ilyakovalchukofficial и @bastaakanoggano
Ранее Ревве бросил вызов другой актер Михаил Галустян, опубликовавший на своей странице видео с "РЖД Арены".
"Короче, застрял я на этом стадионе. Прямо сейчас запускаю крутой челлендж в поддержку нашей сборной на ЧМ-2018! Чеканим мяч и выкладываем", - написал Галустян.
Короче, застрял я на этом стадионе)) Прямо сейчас запускаю крутой челлендж в поддержку нашей сборной 🇷🇺 на ЧМ 2018! Чеканим мяч ⚽ и выкладываем с хештегами #ЧеканьЗаНаших #БолетьЗаСборнуюЭтоОК #ОКфутболЧеллендж #ВместеМыКоманда . Передаю эстафету Моту @mmott23 , Сашке Ревве @arthurpirozhkov и Пашке Воле @pavelvolyaofficial . Поддержим наших!
delacrua
3.14доры. абсолютно тупые видосы. от 3.14доров.
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