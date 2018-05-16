Ревва и Галустян показали, как чеканят мяч. Видео

Актер Александр Ревва в своем Инстаграме опубликовал видео, как ногой набивает мяч, в поддержку сборной России перед чемпионатом мира-2018. Также он призвал остальных выкладывать аналогичные записи на своих страницах в социальной сети.

"Принимаю эстафету от моего друга Михаила Галустяна по чеканке мяча! Давайте покажем ребятам из сборной, как мы за них болеем и поддерживаем! Предлагаю всем подключиться! Чеканим мяч, снимаем на видео и болеем за наших!" - написал Ревва в Инстаграме.

Ранее Ревве бросил вызов другой актер Михаил Галустян, опубликовавший на своей странице видео с "РЖД Арены".

"Короче, застрял я на этом стадионе. Прямо сейчас запускаю крутой челлендж в поддержку нашей сборной на ЧМ-2018! Чеканим мяч и выкладываем", - написал Галустян.