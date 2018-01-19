Пресс-служба сборной России поздравила РФС со 106-летием. В честь этой даты в Твиттере национальной команды было опубликовано видео в стиле ретро, где футболисты в образе игроков начала 20-го века проводят тренировку.
📽️| 106-летию Федерации футбола России посвящается - видео с тренировки @TeamRussia начала XX века 🙂🙃🧐⚽️ pic.twitter.com/84hXc0tekd– Сборная России (@TeamRussia) 19 января 2018 г.
Глушаков и Миранчук 106 лет назад "основали" прообраз РФС. Фото
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:22
баламошка
С рябью переборщили, глаза устали. Задумка интересная, выполнено отвратно.-------------Ведущий диванный эксперт Вселенной и видный государственный деятель Солнечной системы Баламошка Спилберг.
19:34