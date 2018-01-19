Ретро-тренировка сборной России. Видео

Пресс-служба сборной России поздравила РФС со 106-летием. В честь этой даты в Твиттере национальной команды было опубликовано видео в стиле ретро, где футболисты в образе игроков начала 20-го века проводят тренировку.

📽️| 106-летию Федерации футбола России посвящается - видео с тренировки @TeamRussia начала XX века 🙂🙃🧐⚽️ pic.twitter.com/84hXc0tekd – Сборная России (@TeamRussia) 19 января 2018 г.

Глушаков и Миранчук 106 лет назад "основали" прообраз РФС. Фото