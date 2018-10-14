Рекорд сборной Черышев может повторить уже в следующем матче

Денис Черышев, до ЧМ-2018 ни разу не отличавшийся в матчах за сборную России, забил уже шестой гол в текущем году. Полузащитник "Валенсии" стал десятым футболистом, отметившимся шестью голами за национальную команду за год. Для повторения рекорда сборной, который делят Дмитрий Сычев и Роман Широков, Черышеву достаточно в ноябрьских играх с Германией и Швецией отличиться хотя бы один раз. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забивавшие за сборную более пяти голов в календарном году