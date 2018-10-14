Рекорд сборной Черышев может повторить уже в следующем матче

Денис Черышев, до ЧМ-2018 ни разу не отличавшийся в матчах за сборную России, забил уже шестой гол в текущем году. Полузащитник "Валенсии" стал десятым футболистом, отметившимся шестью голами за национальную команду за год. Для повторения рекорда сборной, который делят Дмитрий Сычев и Роман Широков, Черышеву достаточно в ноябрьских играх с Германией и Швецией отличиться хотя бы один раз. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забивавшие за сборную более пяти голов в календарном году
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
2004
|
8
|
7
|
2012
|
12
|
7
|
1994
|
7
|
6
|
2007
|
7
|
6
|
2015
|
7
|
6
|
1999
|
9
|
6
|
1994
|
11
|
6
|
2001
|
11
|
6
|
2008
|
11
|
6
|
2018
|
11
|
6
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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