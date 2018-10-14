22:39 14 октября | Футбол — Сборная России

Рекорд сборной Черышев может повторить уже в следующем матче

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Денис Черышев, до ЧМ-2018 ни разу не отличавшийся в матчах за сборную России, забил уже шестой гол в текущем году. Полузащитник "Валенсии" стал десятым футболистом, отметившимся шестью голами за национальную команду за год. Для повторения рекорда сборной, который делят Дмитрий Сычев и Роман Широков, Черышеву достаточно в ноябрьских играх с Германией и Швецией отличиться хотя бы один раз. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забивавшие за сборную более пяти голов в календарном году

Игрок

Год

Матчи

Голы

Дмитрий Сычев

2004

8

7

Роман Широков

2012

12

7

Олег Саленко

1994

7

6

Александр Кержаков

2007

7

6

Артем Дзюба

2015

7

6

Валерий Карпин

1999

9

6

Дмитрий Радченко

1994

11

6

Владимир Бесчастных

2001

11

6

Роман Павлюченко

2008

11

6

Денис Черышев

2018

11

6

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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