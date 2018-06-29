Ребенка, названного в честь Головина, пригласили в "Спартак"

Ребенка, родившегося после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира и названного в честь хавбека национальной команды Александра Головина, пригласили играть в "Спартак" (Геленджик).

- До выписки из роддома мы старались не привлекать к себе внимания, - цитирует отца ребенка РИА Новости. - Но когда выписались, посыпались поздравления. В том числе поздравить позвонили и с нашего геленджикского клуба "Спартак". Сказали, что ждут сына, названного в честь автора финального гола в матче с Саудовской Аравией, тренироваться, когда он подрастет.

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе. В 1/8 финала она встретится с командой Испании (1 июля, Лужники).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)