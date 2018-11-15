Рауша забросали бумагой в Лейпциге. Не простили отъезд в Россию?

Болельщики сборной Германии во время товарищеского матча против России бросали в защитника россиян Константина Рауша скомканные листы бумаги. Рауш в детстве переехал в Германию и выступал за немецкие клубы, а также играл за юношеские сборные всех возрастов, включая молодежку. С 2017 года он защищает цвета сборной России, а в 2018-м уехал из бундеслиги в московское "Динамо".

Отметим, что в составе россиян играет еще один бывший игрок немецких клубов и сборных - Роман Нойштедтер. Оба они пели гимн России перед игрой.