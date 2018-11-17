Защитник "Динамо" Константин Рауш пропустил тренировку сборной России, информирует "РИА Новости". Он остался в отеле и занимается по индивидуальной программе.

Как заявил накануне пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, у защитника миофасциальный синдром мышц спины.

Российская команда продолжает находиться в Лейпциге и готовиться к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.