"Рауш - "лысый", Нойштедтер - "спаггетти". Черышев рассказал о прозвищах игроков сборной

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о взаимоотношениях в национальной команде. Хавбек подтвердил, что часто выступает переводчиком для этнического бразильца Мариу Фернандеса, а также рассказал о прозвищах футболистов сборной.

- Правда, что в сборной у вас две должности - футболист и переводчик Мариу Фернандеса?

- Сейчас еще Гильерме есть, но во время чемпионата мира занимал такую должность, можно сказать. Паулино Гранеро еще переводит, у них с Мариу хорошие отношения.

- Какие прозвища есть у игроков сборной России?

- Мариу Фернандес - Супермарио. Рауша мы зовем calvo - это "лысый" по-испански. Нойштедтер - "спагетти", потому что у него волосы как спагетти. Дзюба - Дзюбиньо. Головин - Голова...