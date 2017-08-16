Рауш, Караваев, Кузяев и Заболотный – в расширенной заявке на сбор сборной России

Пресс-служба РФС объявила расширенную заявку сборной России для участия учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного этапа подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

На данный момент в списке значатся 28 футболистов.

вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар");

защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – "Тосно").

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо").