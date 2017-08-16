Рауш, Караваев, Кузяев и Заболотный – в расширенной заявке на сбор сборной России

Пресс-служба РФС объявила расширенную заявку сборной России для участия учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного этапа подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).
На данный момент в списке значатся 28 футболистов.
вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар");
защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – "Тосно").
полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);
нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо").
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Гранат
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Владислав Игнатьев
- Кельн
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Денис Черышев
- Магомед Оздоев
- Роман Нойштедтер
- Андрей Синицын
- Антон Заболотный
- Кирилл Панченко
- Дмитрий Стоцкий
- Магомед Митришев
- Мариу Фернандес (футбол)
- Павел Могилевец
- Вячеслав Подберезкин
- Илья Кутепов
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Вячеслав Караваев
- Евгений Чернов
- Виталий Шахов
- Владимир Ильин
корюшка
Э......, а где Кокорин, луч к солнцу?
16:25
BATAMAN
Похоже Кокорину надо по 5 мячей в матче забивать, что бы Черчесов его позвал.
16:25
баламошка
Сборная футбольных гномов.
16:24
Thomas_Boy_
Наконец-то в сборной игрок "Ахмата"! Это справедливо!
16:24