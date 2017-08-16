16:19 | Футбол — Сборная России

Рауш, Караваев, Кузяев и Заболотный – в расширенной заявке на сбор сборной России

Константин РАУШ, имеющий немецкое гражданство, впервые вызван на сбор российской национальной команды. Фото REUTERS
Константин РАУШ, имеющий немецкое гражданство, впервые вызван на сбор российской национальной команды. Фото REUTERS
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Пресс-служба РФС объявила расширенную заявку сборной России для участия учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного этапа подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

 
18 марта. Москва. Черкизово. "Локомотив" – "Спартак" -1:1. АРИ против ФЕРНАНДУ (справа).Ари, Вандерсон, Рауш... Кого еще можно сделать русским?

На данный момент в списке значатся 28 футболистов.

вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар");

защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – "Тосно").

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо").

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/leags/87209.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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корюшка

Э......, а где Кокорин, луч к солнцу?

16:25

BATAMAN

Похоже Кокорину надо по 5 мячей в матче забивать, что бы Черчесов его позвал.

16:25

баламошка

Сборная футбольных гномов.

16:24

Thomas_Boy_

Наконец-то в сборной игрок "Ахмата"! Это справедливо!

16:24