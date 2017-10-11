Рашид Рахимов: "В России нет игроков уровня Рамоса или Кьеллини"

Экс-футболист "Спартака" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" отметил, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий – один из самых сильных игроков оборонительного плана в России. Специалист также добавил, что в стране нет футболистов уровня Серхио Рамоса и Джорджо Кьеллини.

– Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

– В первую очередь, желание должно идти от самих Березуцких и Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

– Значит, стоит попросить Василия вернуться?

– Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.

– Березуцкий до сих пор самый сильный защитник в России?

– Один из самых сильных. За плечами колоссальный опыт, который на крупных турнирах необходим.

– Нынешние защитники сборной – Джикия, Кутепов и тот же Васин смогут когда-нибудь дорасти до его уровня?

– Это покажет только время. Возможно, нужно еще просматривать защитников. Линия обороны должна быть сыграна, иметь хорошее взаимодействие. Времени не так много, но оно есть. Хотя думаю, что костяк защитников уже определен. У нас, к сожалению, нет игроков такого уровня, как Рамос или Кьеллини. (Павел ГУРЕВИЧ)

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