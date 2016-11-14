Рамзан Кадыров: "Важно всей страной продемонстрировать веру в сборную России"

Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров в преддверии товарищеской игры между сборными России и Румынии выразил поддержку национальной команде. Игра пройдет в Грозном 15 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Публикуем полное обращение Кадырова с его страницы в Instagram:

Дорогие друзья! В понедельник вечером на стадионе "Ахмат-Арена" я встретился с главным тренером и игроками сборной России. Ребята проводили закрытую тренировку. Получил от команды дорогой подарок – футболку с номером один.



Настрой у Станислава Черчесова и всех игроков боевой, на победу. Они говорят, что покрытие поля отличное, погода в Грозном для этого времени года просто прекрасная. Что касается зрителя, то трибуны будут переполнены. В Чечне любят футбол, мяч гоняют с раннего детства и до почтенного возраста. Наши зрители умеют оказывать поддержку "Тереку", но я уверен, что с утроенной энергией будут болеть за сборную России.



Я ранее говорил и сейчас повторяю, что в футболе не всегда бывают солнечные дни. Происходят и взлеты и падения. Сейчас важно, чтобы мы всей страной продемонстрировали веру в сборную России, перестали увлекаться упреками, а помогли добрым словом!



Итак, завтра, 15 ноября на стадионе "Ахмат-Арена" матч между сборными России и Румынии. Начало в 19 часов! Мы любим футбол и болеем за нашу команду! Россия, вперед!