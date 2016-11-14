Рамзан Кадыров: "Важно не упреками увлекаться, а поддержать сборную России"

Глава Чеченской республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров выразил уверенность, что сборная России удачно сыграет в товарищеском матче с Румынией. Встреча пройдет 15 ноября в Грозном на "Ахмат-Арене". В предыдущей игре подопечные Станислава Черчесова уступили Катару в Дохе (1:2).

"Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что "стадион "Ахмат-Арена" славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем". Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии. Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду! Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе!" - написал Кадыров на своей странице в Instagram.