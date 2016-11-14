Рамзан Кадыров: "Сборная России выиграет у румын, другого исхода быть не должно!"

Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров считает, что сборная России является фаворитом в товарищеском матче с командой Румынии. Россияне 15 ноября проведут в Грозном товарищеский матч против сборной Румынии. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

– У румын хорошая команда, но мы сильнее на самом деле, – цитирует ТАСС Кадырова. – Мы поможем нашей дружине горячей поддержкой, а ребята должны показать хорошую игру и выиграть. Другого исхода быть не должно! Я уверен, что завтра будет зрелищная игра, настрой у ребят есть, а "Ахмат-Арена" поможет.

При этом он добавил, что хотя и не может давать установок игрокам сборной России, но просит их "красиво и уверенно победить в предстоящем матче".