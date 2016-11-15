Рамзан Кадыров: "Рад, что внес лепту в то, чтобы сборная России сыграла в Чеченской республике"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после победы сборной России над Румынией (1:0) в контрольном матче в Грозном подчеркнул, что ожидал волнительного начала этой встречи, передает спецкор "СЭ" Егор ЧЕРНОВ. Единственный гол встречи в компенсированное время второго тайма забил Магомед Оздоев.

– Я всегда считаю себя счастливым человеком, я здесь родился, живу, могу служить государству, – подчеркнул Кадыров. – Рад, что внес свою лепту в то, чтобы наша сборная провела матч в Чеченской республике. Ей нужна была поддержка.

– Вы довольны ходом игры?

– Было много новых игроков, поэтому мы ожидали, что поначалу будет волнительно. Но когда болельщики стали вести себя активнее, требовать от футболистов, чтобы те стали играть жестче, активнее, стало лучше.

– Насколько важно, что победный гол забил именно кавказец Оздоев?

– Для кавказца это очень важно, ведь Оздоев наш брат. Вдвойне приятно, что ингуш забил гол на стадионе в Чеченской республике. А если б забил чеченец, мы бы трижды гордились! У нас отношения со всеми кавказцами очень хорошие, и мы гордимся, когда кто-то защищает честь государства. Это наша страна, и мы стремимся защищать рубежи нашего государства и в спорте, и в военных направлениях. Как и все, мы тоже платим налоги, мы такие же граждане России, участвуем в жизни страны полноправно.