17:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

Рамзан Кадыров посетил тренировку сборной России

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Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров и президент грозненского клуба Магомед Даудов посетили тренировку сборной России, сообщает пресс-служба команды. Россияне 15 ноября проведут в Грозном товарищеский матч против сборной Румынии. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В качестве подарка Кадырову вручили футболку сборной России с номером 1, после чего сделал совместное фото с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

главный забивака

18:38

Levbereg

Это как так? Ну майку с датой его рождения или еще какую нибудь- это одно. А здесь первый номер.

18:00

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