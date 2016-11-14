Рамзан Кадыров посетил тренировку сборной России

Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров и президент грозненского клуба Магомед Даудов посетили тренировку сборной России, сообщает пресс-служба команды. Россияне 15 ноября проведут в Грозном товарищеский матч против сборной Румынии. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
В качестве подарка Кадырову вручили футболку сборной России с номером 1, после чего сделал совместное фото с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
На тренировку @TeamRussia приехал Рамзан Кадыров pic.twitter.com/CTbzStJ5KY– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2016 г.
shpasic
главный забивака
18:38
Levbereg
Это как так? Ну майку с датой его рождения или еще какую нибудь- это одно. А здесь первый номер.
18:00