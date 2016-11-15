Рамзан Кадыров: "Болеть за сборную России буду сильнее, чем за"Терек"

Глава Чеченской Республики и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров в преддверии товарищеской игры между сборными России и Румынии заявил, что будет болеть за национальную команду сильнее, чем за грозненский клуб. Игра состоится 15 ноября в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Грозненский "Терек" - это команда республиканского масштаба, а сборная России - общероссийская, народная команда, - цитирует ТАСС Кадырова. - Я сильнее буду болеть за нашу сборную. Мы все - и чеченский народ, и российское общество в целом уверены в будущем российского футбола. Надо забыть о прошлых неудачах и помогать команде в эти непростые для нее времена.

Сейчас у команды новый тренер и ему нужно дать время, чтобы наладить игру. Я думаю, что наша сборная еще заявит о себе. Мы должны в 2018 году показать лучшую игру, а Черчесову с игроками предстоит выполнить огромный объем работы. А мы должны мотивировать и вдохновлять нашу команду. Мы привыкли ругать, но я считаю, что это неправильно.