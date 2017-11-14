23:02 | Футбол — Сборная России

Рамос оформил дубль в матче Россия – Испания. Видео

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Капитан сборной Испании Серхио Рамос оформил дубль в товарищеском матче с Россией. На 53-й минуте защитник реализовал пенальти, переиграв Андрея Лунева. Отметим, что первый мяч испанец забил с 11-метрового.

Трансляция матча Россия – Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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MVD1969

Даешь третий пенальти. Рамосу до хеттрика еще гол остался.

23:19

Don

Andru_15, а пердуны старые не пожарники сейчас?))) Ну хватит уже футбол ж.... смотреть) Из них клоунов нападающий сборной Кабо-Верде делал)))

23:10

Andru_15

Все таки без Березуцких и Игнашевича никуда. Что Васин что Джикия - два адских пожарника. Привыкли что у нас задержки не судят, вот и распускают руки. А виноваты кстати наши судьи, которые и руками у нас в штрафной бороться дают и мат в свой адрес пропускают, а результат мы сейчас видим.

23:07