Рамос оформил дубль в матче Россия – Испания. Видео

Капитан сборной Испании Серхио Рамос оформил дубль в товарищеском матче с Россией. На 53-й минуте защитник реализовал пенальти, переиграв Андрея Лунева. Отметим, что первый мяч испанец забил с 11-метрового.

Трансляция матча Россия – Испания