Рамос оформил дубль в матче Россия – Испания. Видео

Капитан сборной Испании Серхио Рамос оформил дубль в товарищеском матче с Россией. На 53-й минуте защитник реализовал пенальти, переиграв Андрея Лунева. Отметим, что первый мяч испанец забил с 11-метрового.
Трансляция матча Россия – Испания
Серхио Рамос реализует второй пенальти в матче с Россией #РоссияИспания pic.twitter.com/0csp12pg3U– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
MVD1969
Даешь третий пенальти. Рамосу до хеттрика еще гол остался.
23:19
Don
Andru_15, а пердуны старые не пожарники сейчас?))) Ну хватит уже футбол ж.... смотреть) Из них клоунов нападающий сборной Кабо-Верде делал)))
23:10
Andru_15
Все таки без Березуцких и Игнашевича никуда. Что Васин что Джикия - два адских пожарника. Привыкли что у нас задержки не судят, вот и распускают руки. А виноваты кстати наши судьи, которые и руками у нас в штрафной бороться дают и мат в свой адрес пропускают, а результат мы сейчас видим.
23:07