Рагнар Сигурдссон: "Уже скоро настанет время России"

Защитник "Рубина" назвал сборную России хорошей командой, которой чего-то не хватает. Игрок обороны казанцев не согласен с мнением, что сборная Исландии стала добиваться хороших результатов благодаря тому, что футболисты играют вместе больше 10 лет.

– Почему огромная Россия не может приблизиться к успехам крохотной Исландии? Даже не знаю, – цитирует "Спорт Бизнес Online" Сигурдссона. – Сейчас мы на коне, а через два – три года, возможно, пойдем на спад. Ведь даже такие команды, как "Барселона", не могут все время выигрывать и оставаться на вершине. Мне кажется, время России настанет уже скоро. У вас хорошая команда, но чего-то не хватает. Мы же движемся в нужном направлении вот уже шесть лет, и это невероятно. Я не говорю, что мы не заслужили этого успеха. Мы абсолютно заслужили его. Но в жизни после взлетов бывают и падения.

– Многие игроки сборной выступают вместе с 14 – 15 лет. Это основной фактор побед Исландии?

– Так считают многие. Но я не разделяю этого мнения. Да, эти ребята прошли вместе сборные разных возрастов, они отлично ладят друг с другом, и сейчас им уже по 24 – 25 лет. Но когда эти игроки только пришли, мы не побеждали так, как сейчас. Мы все постепенно двигались к одной цели.

– В Исландии самая большая концентрация футбольных тренеров в Европе. Почему?

– Вот это уже важный фактор. Хотя я никогда о нем не задумывался. Вероятно, в нашей стране много бывших игроков хотят остаться в футболе и стараются получить тренерские лицензии. Интерес к футболу в Исландии так велик, что все больше и больше людей хотят связать свою жизнь с этим спортом.