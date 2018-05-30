Прогноз "Фонбет": игроки верят в Россию, букмекеры – в Австрию

30 мая на стадионе "Тиволи Ной" сборная России сыграет в товарищеском матче со сборной Австрии. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает фаворитом австрийцев. На победу сборной Австрии можно поставить за 2.37, на победу России – за 3.45, на ничью – за 3.23. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в победе команды Станислава Черчесова. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи, 52% выбрали Россию, 34% – Австрию и 14% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.40. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с таким прогнозом. На тотал больше 2,5 поставили 76% игроков, на тотал меньше 2,5 – 24%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее выбрали 39% клиентов "Фонбет". 25% игроков поставили на победу Австрии, 14% – на то, что команда Станислава Черчесова не проиграет. На тотал больше 2,5 сделали ставку 12% клиентов, на ничью – 10%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной России с форой (0). Она входит в экспресс на сумму 175 000 рублей. В среднем на матч сборных Австрии и России ставят 542 рубля.

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