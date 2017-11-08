Продажа алкоголя в районе "Лужников" в день матча Россия - Аргентина будет ограничена

Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в торговых точках, которые находятся недалеко от стадиона "Лужники". Ограничение будет действовать 11 ноября – в день товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который пройдет на этой арене, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В целях повышения мер безопасности также ограничат продажу спиртных и безалкогольных напитков в стеклянной таре в районе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы".
Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Хидетоши Наката
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