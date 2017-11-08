11:15 | Футбол — Сборная России

Продажа алкоголя в районе "Лужников" в день матча Россия - Аргентина будет ограничена

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Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в торговых точках, которые находятся недалеко от стадиона "Лужники". Ограничение будет действовать 11 ноября – в день товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который пройдет на этой арене, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В целях повышения мер безопасности также ограничат продажу спиртных и безалкогольных напитков в стеклянной таре в районе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы".

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE! 

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Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/32225073/

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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