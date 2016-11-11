19:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Презентована форма сборной России на Кубок конфедераций-2017

Форма сборной России для Кубка конфедераций-2017. Фото adidas
Форма сборной России для Кубка конфедераций-2017. Фото adidas
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В Москве прошла презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Комплект выполнен в красно-белых цветах и содержит в себе отсылки к форме сборной СССР 1980 годов.

- Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно, – отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Murarius

Сильно смахивает на форму Уэльса.

19:35

Русский

Этим игрочищам только форма цвета фекалий очень к лицу. Остальное - лишь нелепые попытки завернуть г*вно в красивую обёртку, выдав за конфетку...

19:31

kingarthur

Лучше бы не позорились, сравнивать себя со сборной, которая этих гламурных ногомячистов уделала бы в одну калитку, пусть презентуют лучше форму сборную Гондураса (хотя теперь этих архаровцев и Гондурас уделает)

19:27

конь беспедальный

Не хватает только пиджаков с застёжкой на спине и БЕЛЫХ бутс с картонными подошвами...

19:24

jаhlexx

Я бы предложил им робу узников ГУЛАГа надеть, запереть их на базе на пару недель без кормёжки и после посмотреть на поле - возможно ли играть ЕЩЁ хуже чем сейчас ???

19:18

karlikf1

О, какие серьёзные на фотографии! Осталось только надеть эту новую форму и с такой-же серьёзностью выйти на поле.

19:18

pravda1979

Интересно, какая будет посещаемость матча сборных Австралии и Новой Зеландии? Если им конечно будет суждено встретиться в очном поединке. Теперь можно только сожалеть, что в финале Евро-2016 Португалия была сильнее Франции. И что сборная Чили по пенальти переиграла в главном матче кубка Америки команду Месси. Все таки тогда афиша была бы совсем другая.

19:11

Andrewxyz

Клоунов переодели.

19:10

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