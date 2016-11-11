Презентована форма сборной России на Кубок конфедераций-2017

В Москве прошла презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Комплект выполнен в красно-белых цветах и содержит в себе отсылки к форме сборной СССР 1980 годов.
- Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно, – отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.
Вот в такой новой форме @TeamRussia сыграет на Кубке Конфедераций 2017! #первыйрешает @adidasRU pic.twitter.com/phhBQDvuda– Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2016 г.
Murarius
Сильно смахивает на форму Уэльса.
19:35
Русский
Этим игрочищам только форма цвета фекалий очень к лицу. Остальное - лишь нелепые попытки завернуть г*вно в красивую обёртку, выдав за конфетку...
19:31
kingarthur
Лучше бы не позорились, сравнивать себя со сборной, которая этих гламурных ногомячистов уделала бы в одну калитку, пусть презентуют лучше форму сборную Гондураса (хотя теперь этих архаровцев и Гондурас уделает)
19:27
конь беспедальный
Не хватает только пиджаков с застёжкой на спине и БЕЛЫХ бутс с картонными подошвами...
19:24
jаhlexx
Я бы предложил им робу узников ГУЛАГа надеть, запереть их на базе на пару недель без кормёжки и после посмотреть на поле - возможно ли играть ЕЩЁ хуже чем сейчас ???
19:18
karlikf1
О, какие серьёзные на фотографии! Осталось только надеть эту новую форму и с такой-же серьёзностью выйти на поле.
19:18
pravda1979
Интересно, какая будет посещаемость матча сборных Австралии и Новой Зеландии? Если им конечно будет суждено встретиться в очном поединке. Теперь можно только сожалеть, что в финале Евро-2016 Португалия была сильнее Франции. И что сборная Чили по пенальти переиграла в главном матче кубка Америки команду Месси. Все таки тогда афиша была бы совсем другая.
19:11
Andrewxyz
Клоунов переодели.
19:10