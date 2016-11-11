Презентована форма сборной России на Кубок конфедераций-2017

В Москве прошла презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Комплект выполнен в красно-белых цветах и содержит в себе отсылки к форме сборной СССР 1980 годов.

- Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно, – отметил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.