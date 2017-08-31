Пресс-служба сборной: "У Ильина небольшие мышечные проблемы"

Нападающий сборной России Владимир Ильин сегодня пройдет медобследование. Ранее стало известно, что 25-летний футболист сегодня занимался по индивидуальной программе.

"У Ильина небольшие мышечные проблемы, сегодня пройдет медобследование, которое определит дальнейшую тактику", – говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере сборной.

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды в Новогорске начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.