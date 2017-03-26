15:31 | ФУТБОЛ — Сборная России

Пресс-атташе сборной России: "Тарасова подставили с комментарием"

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Представитель сборной России, пресс-атташе команды Игорь Владимиров высказался по поводу критических слов в адрес национальной команды, которые были приписаны полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову.

 
31 августа 2016 года. Анталья. Турция - Россия - 0:0. В игре Дмитрий ТАРАСОВ (№23).Как подставили Тарасова. Кто назвал игроков сборной лузерами

– Ничего, кроме недоумения и сожаления, не могу выразить по поводу того, каким образом подставили Дмитрия Тарасова с комментарием относительно игры сборной России с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, – сказал Владимиров. – Зная этого футболиста, мы нисколько не сомневались, что эти слова ему были несправедливо приписаны. Со своей стороны выражаем Дмитрию полную поддержку и готовы оказать в случае необходимости содействие и помощь правового характера.

Напомним, ранее Тарасову были приписаны следующие слова в адрес сборной России: "Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует источник Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше".

Вскоре сам Тарасов выступил с опровержением, потребовав извинений. (Сергей ЕГОРОВ)

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //
Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //
Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов" //
Тарасов потребовал извинений за высказывания Лжедмитрия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

По-сути слова правильные. Насчёт лохов и неумения играть. Конечно Тарасов такого не говорил, не глупый ведь человек. А давайте я скажу, а, товарищи из Рен ТВ! Приезжайте, спрашивайте, я вам выскажу своё мнение по поводу нашей сборной. Только не запикивайте потом, ладно :)

16:54

pushgun

Тарасова подставили когда распределяли кому сколько головного мозга выдать. Это уже давно известно.

16:13

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