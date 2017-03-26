Пресс-атташе сборной России: "Тарасова подставили с комментарием"

Представитель сборной России, пресс-атташе команды Игорь Владимиров высказался по поводу критических слов в адрес национальной команды, которые были приписаны полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову.

– Ничего, кроме недоумения и сожаления, не могу выразить по поводу того, каким образом подставили Дмитрия Тарасова с комментарием относительно игры сборной России с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, – сказал Владимиров. – Зная этого футболиста, мы нисколько не сомневались, что эти слова ему были несправедливо приписаны. Со своей стороны выражаем Дмитрию полную поддержку и готовы оказать в случае необходимости содействие и помощь правового характера.

Напомним, ранее Тарасову были приписаны следующие слова в адрес сборной России: "Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует источник Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше".

Вскоре сам Тарасов выступил с опровержением, потребовав извинений. (Сергей ЕГОРОВ)

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