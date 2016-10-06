Представители сборной России поздравили Васина с днем рождения

Защитник "Уфы" Виктор Васин, находящийся в Краснодаре в составе сборной России, получил поздравления от товарищей по команде с днем рождения, сообщает пресс-служба сборной. 28-летнему игроку был вручен праздничный торт на общекомандном ужине.
Отметим, что Васин, как и полузащитник "Зенита" Павел Могилевец, приглашен в сборную на учебно-тренировочные сборы и не может принять участия в предстоящей товарищеской игре против Коста-Рики.
Поздравляем защитника @TeamRussia Виктора Васина с днем рождения!!! pic.twitter.com/1M3xdmi8C9– Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2016 г.