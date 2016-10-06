20:37 | ФУТБОЛ — Сборная России

Представители сборной России поздравили Васина с днем рождения

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Защитник "Уфы" Виктор Васин, находящийся в Краснодаре в составе сборной России, получил поздравления от товарищей по команде с днем рождения, сообщает пресс-служба сборной. 28-летнему игроку был вручен праздничный торт на общекомандном ужине.

Отметим, что Васин, как и полузащитник "Зенита" Павел Могилевец, приглашен в сборную на учебно-тренировочные сборы и не может принять участия в предстоящей товарищеской игре против Коста-Рики.

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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