Представители сборной России поздравили Васина с днем рождения

Защитник "Уфы" Виктор Васин, находящийся в Краснодаре в составе сборной России, получил поздравления от товарищей по команде с днем рождения, сообщает пресс-служба сборной. 28-летнему игроку был вручен праздничный торт на общекомандном ужине.

Отметим, что Васин, как и полузащитник "Зенита" Павел Могилевец, приглашен в сборную на учебно-тренировочные сборы и не может принять участия в предстоящей товарищеской игре против Коста-Рики.