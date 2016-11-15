Правильно ли засчитан гол Оздоева?

В самом конце товарищеского матча Россия – Румыния в площади ворот гостей произошел спорный эпизод, завершившийся голом. Дело в том, что в момент удара Дмитрия Полоза Магомед Оздоев располагался за линией офсайда.
Затем румынский защитник не позволил мячу оказаться в воротах, парировав удар ногой. Мяч после этого угодил в Костела Пантилимона и отскочил к Оздоеву. Тот забил гол, который белорусские судьи засчитали.
Эксперты "СЭ" по-разному оценили решение главного арбитра Алексея Кульбакова. Одни поддержали, другие – высказались за то, что судьям следовало зафиксировать положение "вне игры" у Оздоева. (Александр БОБРОВ)
Айртон
Вне игры 100 %.) Вот если бы румын контролировал мяч, и Оздоев у него мяч отобрал, тогда был бы чистый гол.)
23:04
pushgun
Положения вне игры там и близко не было. Странная статья. То, что арбитр половину нарушений вообще не увидел, это факт. Кокоше чуть ноги не отовало в центральном круге, даже штрафного не дал?
22:52
Vovadrive
По мне лучше уж ничья была бы, чем такая победа. Как бы ребята опять не расслабились.
22:32
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
какие идиоты за дырку голосуют?
22:22
Jean4
А все споры из-за чего, потому что опять на наших стадионах нет нормального повтора.
22:22
Курт Лямке
Как смеет это молдованская газетенка СЭ покушаться на нашу победу? Ну может и было вне игры.... В одной из своих статей Д. Зеленов написАл примерно следущее ( я заменил команду ) - "Но все эти детали – пусть они и кажутся важными для болельщиков сб. Румынии – по большому счету не имеют значения." :))))))))))))))) у меня и ссылка сохранилась.
22:14
Лед
чистый офсайд
22:12
kshev
Это еще раз говорит о квалификации наших судей и экспертов. Поэтому нужно приглашать арбитров из Европы, а не Белоруссии, где видимо еще хуже.
22:09
gr45
Фиговы эксперты из СЭ по-моему набираются из злых болел. Я сейчас не фанатично болею, но смотрел матч от начала до конца и в эпизоде с голом даже мысли не возникло по поводу офсайда, столько там румын было в штрафной!
22:03
aloveku
а скольких еще румынов должен был коснуться мяч, чтобы сомнений не возникло?
21:59
джей
Судья больше половины нарушений не фиксировал, что в одну , что в другую сторону. Очень странное судейство ...
21:59
~~~Ростов-Папа~~~
Такие же мячи забил Атлетико в ворота Ростова.
21:47
Эрмин
А не пошли бы ,ребята,в глубокое место на букву "ж" ? Кому интересны ваши гадания ?
21:44