21:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Правильно ли засчитан гол Оздоева?

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В самом конце товарищеского матча РоссияРумыния в площади ворот гостей произошел спорный эпизод, завершившийся голом. Дело в том, что в момент удара Дмитрия Полоза Магомед Оздоев располагался за линией офсайда.

Затем румынский защитник не позволил мячу оказаться в воротах, парировав удар ногой. Мяч после этого угодил в Костела Пантилимона и отскочил к Оздоеву. Тот забил гол, который белорусские судьи засчитали.

Эксперты "СЭ" по-разному оценили решение главного арбитра Алексея Кульбакова. Одни поддержали, другие – высказались за то, что судьям следовало зафиксировать положение "вне игры" у Оздоева. (Александр БОБРОВ)

 Трансляция матча Россия - Румыния

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Айртон

Вне игры 100 %.) Вот если бы румын контролировал мяч, и Оздоев у него мяч отобрал, тогда был бы чистый гол.)

23:04

pushgun

Положения вне игры там и близко не было. Странная статья. То, что арбитр половину нарушений вообще не увидел, это факт. Кокоше чуть ноги не отовало в центральном круге, даже штрафного не дал?

22:52

Vovadrive

По мне лучше уж ничья была бы, чем такая победа. Как бы ребята опять не расслабились.

22:32

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

какие идиоты за дырку голосуют?

22:22

Jean4

А все споры из-за чего, потому что опять на наших стадионах нет нормального повтора.

22:22

Курт Лямке

Как смеет это молдованская газетенка СЭ покушаться на нашу победу? Ну может и было вне игры.... В одной из своих статей Д. Зеленов написАл примерно следущее ( я заменил команду ) - "Но все эти детали – пусть они и кажутся важными для болельщиков сб. Румынии – по большому счету не имеют значения." :))))))))))))))) у меня и ссылка сохранилась.

22:14

Лед

чистый офсайд

22:12

kshev

Это еще раз говорит о квалификации наших судей и экспертов. Поэтому нужно приглашать арбитров из Европы, а не Белоруссии, где видимо еще хуже.

22:09

gr45

Фиговы эксперты из СЭ по-моему набираются из злых болел. Я сейчас не фанатично болею, но смотрел матч от начала до конца и в эпизоде с голом даже мысли не возникло по поводу офсайда, столько там румын было в штрафной!

22:03

aloveku

а скольких еще румынов должен был коснуться мяч, чтобы сомнений не возникло?

21:59

джей

Судья больше половины нарушений не фиксировал, что в одну , что в другую сторону. Очень странное судейство ...

21:59

~~~Ростов-Папа~~~

Такие же мячи забил Атлетико в ворота Ростова.

21:47

Эрмин

А не пошли бы ,ребята,в глубокое место на букву "ж" ? Кому интересны ваши гадания ?

21:44

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