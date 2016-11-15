Правильно ли засчитан гол Оздоева?

В самом конце товарищеского матча Россия – Румыния в площади ворот гостей произошел спорный эпизод, завершившийся голом. Дело в том, что в момент удара Дмитрия Полоза Магомед Оздоев располагался за линией офсайда.

Затем румынский защитник не позволил мячу оказаться в воротах, парировав удар ногой. Мяч после этого угодил в Костела Пантилимона и отскочил к Оздоеву. Тот забил гол, который белорусские судьи засчитали.

Эксперты "СЭ" по-разному оценили решение главного арбитра Алексея Кульбакова. Одни поддержали, другие – высказались за то, что судьям следовало зафиксировать положение "вне игры" у Оздоева. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Румыния