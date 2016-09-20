Правильно ли назначили Черчесова? Отвечает Валерий Газзаев

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что нового главного тренера сборной России не стоило назначать до выборов главы организации. Также он отметил, что пока рано делать выводы об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

– Что вы думаете о новой сборной России, которую в августе возглавил Станислав Черчесов? И каковы будут перспективы этого тренера в случае вашего избрания главой РФС?

– Вот когда стану президентом РФС, тогда и озвучу свое решение. Пока же могу лишь в очередной раз выразить удивление, что назначение главного тренера произошло всего лишь за месяц до выборов, хотя гораздо логичнее было сделать это после того, как станет известен новый президент РФС, ведь ему работать с тренером. К чему была такая спешка?

Что же касается игры национальной сборной, то ее сложно оценить по двум товарищеским встречам. Ясно, что строится новая команда, с новыми игроками. Допустим, в первом матче, против Турции, явно выделялся Акинфеев, а также Василий Березуцкий и Жирков. Эпизодами, может быть, проявлял себя Миранчук. По остальным футболистам сказать особо нечего. (Дмитрий СИМОНОВ)