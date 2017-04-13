Посол ЧМ-2018 предлагает сборной России перед матчами слушать Beatles, Led Zeppelin и Deep Purple

Российский композитор и драматург, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Александр Пантыкин считает, что футболистам сборной России перед матчами стоит слушать классику рок-музыки. Ранее Пантыкин заявлял, что хочет к чемпионату мира поставить мюзикл о выдающемся советском вратаре Льве Яшине.

- Могу посоветовать нашим футболистам послушать в преддверии игры классику рок-н-ролла: она избавит от лишних нервов, - цитирует welcome2018.com Пантыкина. - Это, конечно, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple. Группы старые, но они несут в себе правильный заряд, который дает верное соотношение интеллектуального и энергетического.

Спортсменам нужно слушать музыку, которая дает энергию. И тут отлично подходит рок-н-ролльный период 70-х и 80-х годов, включая "новую волну". А из русских групп посоветую послушать "Агату Кристи" раннего периода, "Наутилус Помпилиус". Вот группа "Чайф" могла бы быть полезна спортсменам – их песни вызывают чувства патриотизма и единения.