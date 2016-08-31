После визита в Ростов-на-Дону Мутко прибыл на матч Турция - Россия

Министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прибыл в Анталью на товарищеский матч футбольных сборных Турции и России. Отметим, что еще днем Мутко был в Ростове-на-Дону в рамках рабочей поездки посвященной ЧМ-2018.

Трансляция матча Турция - Россия