22:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

После визита в Ростов-на-Дону Мутко прибыл на матч Турция - Россия

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Министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прибыл в Анталью на товарищеский матч футбольных сборных Турции и России. Отметим, что еще днем Мутко был в Ростове-на-Дону в рамках рабочей поездки посвященной ЧМ-2018.

Трансляция матча Турция - Россия

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160831/1057018790.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fell62

За долей от продажи Новосельцева что ли заезжал ?

23:35

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