Понтус Вернблум: "Головин - самый талантливый футболист в России"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что сборная России переживает переходный период после потери возрастных игроков. Хавбек подчеркнул, что российскую национальную команду необходимо собрать команду воедино.

– Сборная России переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков, – цитирует "Р-Спорт" Вернблума. – Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно.

Головин – самый талантливый футболист в России, я уверен в этом. Конечно, ему еще многому нужно научиться, но уже сейчас он отлично действует во всех аспектах игры. Успех карьеры зависит от него самого, но начал он прекрасно. Если он продолжит так играть, то достигнет многого.