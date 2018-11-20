21:31 | Футбол — Сборная России

Полицейские обыскивают россиян в метро перед матчем Швеция - Россия

Полиция Стокгольма перед матчем Швеция - Россия. Фото Телеграм-канал OnlineOnTour Полиция Стокгольма перед матчем Швеция - Россия. Фото Телеграм-канал OnlineOnTour
Полиция Стокгольма перед матчем Швеция - Россия. Фото Телеграм-канал OnlineOnTour
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Полиция Стокгольма усилила меры безопасности перед матче Лиги наций Швеция - Россия, сообщает телеграм-канал OnlineOnTour. Сегодня полицейский в штатском следил за российскими болельщиками.

Ближе к вечеру россияне собрались в одном из кафе шведской столицы. Туда подъехал микроавтобус с полицией внутри. При посадке в метро стражи правопорядка обыскивали и задерживали болельщиков сборной. Через некоторое время все были отпущены.

Игра Швеция - Россия начнется в 22.45 по московскому времени.

Швеция - Россия

 

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