Полицейские обыскивают россиян в метро перед матчем Швеция - Россия

Полиция Стокгольма усилила меры безопасности перед матче Лиги наций Швеция - Россия, сообщает телеграм-канал OnlineOnTour. Сегодня полицейский в штатском следил за российскими болельщиками.

Ближе к вечеру россияне собрались в одном из кафе шведской столицы. Туда подъехал микроавтобус с полицией внутри. При посадке в метро стражи правопорядка обыскивали и задерживали болельщиков сборной. Через некоторое время все были отпущены.

Игра Швеция - Россия начнется в 22.45 по московскому времени.