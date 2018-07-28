Почетный президент РФС: "С точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал критику известной волейболистки Екатерины Гамовой в сторону Минспорта. Спортсменка не согласна с критериями вручения звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Сегодня в Минспорте футболистам сборной России, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира, дали звания ЗМС.

– Я могу только порадоваться за наших футболистов. Насколько я понимаю, звание ЗМС носит двоякий характер. С одной стороны его присуждают за определенные достижения. Понятно, что 1/4 финала ЧМ это не тот результат за который дают самое высокое в спорте звание, – сказал Колосков. – С другой, оно присваивается людям, которые поспособствовали огромному общественному резонансу. С нашей сборной это и случилось. Она заслужили уважение всей страны. С этой точки зрения может быть это допустимо, поэтому я как человек имеющий отношение к футболу ничего не могу сказать против того, что произошло. Гамова, конечно, вправе высказать свое мнение. Ее никто не осуждает. (Арман МКРТЧЯН)​

"Кто-то получает ЗМС лишь за выход в 1/4 финала..."

Екатерина Гамова атакует Минспорта из-за футболистов