Почему вызван Заболотный и не вызван Дзюба. Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объяснил, почему не пригласил в команду на контрольные матчи с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября) нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и по какой причине предпочел ему форварда "Тосно" Антона Заболотного.



– Почему не вызван Дзюба? Это связано с недостатком игровой практики и голов?

– Нормально отношусь к этому вопросу. Я, кстати, уже говорил об этом в большом интервью "Спорт-Экспрессу". Мы смотрим, что нам надо. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях. Думаю, нужны ли нам – без фамилий – условные Вася, Петя и так далее. Нужен ли нам вообще будет большой фактурный нападающий или он не понадобится? Сегодня вот такая – ситуация. Мы вызвали тех, кого хотели вызывать.

– Получается, сейчас вы в роли фактурного нападающего проверяете Заболотного?

– Он, может быть, не очень фактурный, но очень подвижный. Почему мы его берем? Скорость, мобильность и так далее. Повторюсь, не стоит предвосхищать какие-то события или допускать недомолвки. В конце концов, мы имеем право принимать те решения, которые принимаем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова