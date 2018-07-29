Почему Стауче и Гранеро не получили званий заслуженных тренеров России?

Тренер вратарей сборной России литовец Гинтарас Стауче и тренер по физподготовке испанец Паулино Гранеро не получили званий заслуженных тренеров России, так как не являются гражданами РФ. При этом оба в субботу были награждены почетными грамотами Президента РФ.

Согласно положению о присвоении почетных спортивных званий, которое было утверждено 25 октября 2017 года Министерством спорта, данные звания присваиваются только гражданам РФ.

В субботу тренеры сборной России Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников получили звания заслуженных тренеров России, а футболисты команды – заслуженных мастеров спорта. Российская команда дошла до четвретьфинала чемпионата мира 2018 года.