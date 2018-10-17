"Почему мы должны радоваться победам сборной, на треть составленной из легионеров?" Игонин жестко раскритиковал натурализацию

Бывший защитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в жесткой форме раскритиковал практику натурализации иностранных футболистов. На данный момент в сборной играют уроженцы Бразилии Гильерме и Мариу Фернандес, а также бывшие футболисты молодежной сборной Германии российского происхождения - Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

- Сборная показывает качественный футбол, играет на прежних козырях, - цитирует "Спот день за днем" Игонина. - Матчи Лиги наций доказали, что чемпионат мира нам не приснился. У нас появилась самобытная команда, способная побороться за победу на Евро-2020. И все бы хорошо, если бы не одно но.

– Какое же?

– Натурализация игроков. Я опасался этого еще до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста – плохая реклама российского футбола. Мы хотим показать всему миру, что семимильными шагами поднимаемся в рейтинге ФИФА и переходим в элитный дивизион Лиги наций? Но ведь результат достигается с помощью игроков, воспитанных не в нашей стране и получивших футбольное образование за рубежом. Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гильерме? Не понимаю.

– Так весь мир идет по пути футбольного космополитизма!

– Примеры других сборных мне неинтересны. Я болею за родину, в которой родился и вырос, в которой сформировался как спортсмен и человек. Убежден, что в нашей огромной стране можно воспитать вратаря, двух крайних и одного центрального защитника без привлечения иностранной помощи, пусть даже у кого-то есть глубокие русские корни. Еще раз подчеркну: мы не заслужили успеха, поскольку не подготовили названных игроков. Эти люди играют за деньги. И не важно, что они говорят в СМИ. Средства, вложенные в натурализацию Фернандеса и Гильерме и в приглашение Нойштедтера и Рауша лучше было направить на развитие массового спорта. Как смотреть в глаза пацанам, понимающим, что в любой момент придет дядя из Европы и займет место в сборной? Взять готового футболиста под конкретную задачу, перекрасить его туда-обратно и получить результат – пагубный путь для нашего футбола.

– Но вы же сами сказали, что сборная России играет хорошо.

– Да, главные качества этой команды – самоотдача и желание. Но ведь понятно, что сборная выполняет наш заказ. Люди хотят видеть борьбу и эмоции на поле – они их и получают. "Играть хорошо" – понятие относительное. По сравнению с недавним прошлым, финальным турниром Евро-2016 например, мы действительно добились прогресса. Но условный Моуринью скажет, что на фоне пятерки сильнейших сборных планеты Россия играет плохо. И будет прав. Еще раз с грустью констатирую факт: мы дожили до того дня, когда в сборной России играют два бразильца, лет десять назад и не слышавшие о нашей стране, и два русских немца, сменившие футбольное гражданство в угоду спортивной конъюнктуре. Говорят, ждут своего шанса Ари и еще какой-то немец. Будет совсем замечательно…

Напомним, что Гильерме играет в московском "Локомотиве" уже 11 лет, с 2007 года, а Мариу Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года.

Алексей Игонин провел за сборную России два матча в 1998 году - 0:1 с Исландией и 1:5 с Бразилией.

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