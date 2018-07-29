12:32 | Футбол — Сборная России

Плотников бросил крутой вызов Дзюбе. Видео


Нападающий СКА Сергей Плотников принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Ранее акцию поддержали уже несколько хоккеистов. 

Плотников усложнил себе задачу: ведро он поставил прямо в баскетбольное кольцо и отошел на приличное расстояние. При этом хоккеист передал вызов нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе.

Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео

 

 

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