Писарев покинет посты спортдиректора РФС и тренера молодежной сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко попрекнул, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора организации, а также старшего тренера молодежной сборной страны. По словам руководителя, 47-летний специалист намерен поработать на клубном уровне.

"Николай Николаевич не останется, – приводит ТАСС слова Мутко. – Думаю, что у него есть желание поработать на клубном уровне. Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально".

На вопрос, кто его заменит, глава РФС сказал: "Мы поработаем над этим; думаю, на следующей неделе мы примем ряд решений, будут структурные изменения. Нужно определиться с главой спортивного департамента. Я попросил Станислава Саламовича подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду".

Николай Писарев: "Мое будущее в молодежной сборной РФ решится после разговора с Мутко"