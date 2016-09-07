Петр Голунов: "Контрольный матч сборной с Катаром? Переговоры ведутся по разным направлениям"

Глава коммерческого департамента РФС Петр Голунов рассказал, с кем сборная России может встретиться в ноябре этого года. Напомним, что 9 октября наша национальная команда сыграет в Краснодаре с Коста-Рикой. При этом календарем ФИФА в период с 3 по 11 октября предусмотрено две даты для международных матчей, есть такое же окно и в ноябре – с 7-го по 15-е.

Уже известно, в последнем месяце осени мы примем в Сочи Румынию – спарринг запланирован на 14-е число. Таким образом, у россиян есть возможность провести еще по одной игре в октябре и ноябре. Не исключено, что в ноябре сборная проведет матч с Катаром в Дохе.

– Существует ли такой вариант? – вопрос Голунову.

– Переговоры ведутся по разным направлениям, работа большая и кропотливая, есть множество нюансов. Пока могу говорить только по факту. А он таков – матч с Коста-Рикой в октябре в Краснодаре. Все остальное – после подписания официальных документов. (Сергей ЕГОРОВ)